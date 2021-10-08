Девелоперы рекордно закупились землей для строительства жилья

Объем инвестиционных сделок в жилом сегменте за 9 месяцев нынешнего года достиг 1,81 млрд долларов, сообщает JLL. Это рекордная цифра, с 2007 года таких вложений в участки под строительство жилья не было. Нынешний объем инвестиций на 21% превосходит результаты всего 2020 года (1,46 млрд долларов) и на 79% - 2019 года (1,01 млрд долларов).

"Жилой сегмент недвижимости по итогам трех кварталов стал лидером в общем объеме инвестиций, - отмечает директор группы по инвестициям JLL Николай Горюнов. - Доля инвестиций в данный сегмент составила 60%. В 2020 году показатель был равен 36%". При этом большая часть сделок была закрыта в Санкт-Петербурге - 57%, а не в Москве. В 2019-2020 годах доля северной столицы составляла не более 30%.

По данным Knight Frank только в третьем квартале в Москве и Петербурге было 24 крупных сделки купли-продажи площадок под застройку жилья, общей площадью более 320 га. В Москве, например, предполагается построить жилье или апартаменты на территории Московского завода радиотехнической аппаратуры, где может появиться более 0,5 млн кв.м жилья, территории Института стекла, улице Наметкина, Рублево-Успенском шоссе и др. В Санкт-Петербурге под жилье пойдет, к примеру, территория ликеро-водочного завода. В целом только на этих 24 участках может быть построено более 2,6 млн кв.м жилья. Это, для сравнения, почти на четверть больше, чем было введено в Москве и Петербурге за три месяца минувшего лета.

Совсем не обязательно, что покупатели участков приступят к строительству немедленно, отмечают в JLL. Земельный банк приобретается в долгосрочных целях, строительство на этих землях может начаться как в следующем году, так и через несколько лет. Некоторые проекты будут реализовываться в течение десятилетия. Однако сейчас имеется общий позитивный настрой по отношению к жилому рынку, поэтому застройщики по возможности начнут строительство как можно быстрее.

По данным CBRE, рекордным за всю историю по вложениям в участки под жилое строительство, был II квартал нынешнего года (70,3 млрд рублей), в III квартале вложения составили 42 млрд рублей. Тем не менее вложения сохраняются на исторически высоких уровнях, а результат 2021 года станет максимальным за всю историю рынка.

Запуски новых проектов строительства в этом году опережают ввод завершенных проектов, сообщал в конце сентября ДОМ.РФ. За 8 месяцев началось строительство 28,2 млн кв. м жилья, тогда как было введено в эксплуатацию 23,2 млн кв. м.

Несмотря на некоторое охлаждение рынка новостроек из-за роста цен и ипотечных ставок, застройщики пока сохраняют оптимизм. "Вероятно постепенное повышение покупательской активности и, как следствие, продаж, - считает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Юлия Судакова. - Для этого есть все предпосылки: все еще низкая обеспеченность квадратными метрами, недостаток предложения, рост национальной экономики, улучшение внешней конъюнктуры. Квартиры будут дорожать по мере повышения строительной готовности объектов. Льготную ипотеку частично замещают семейная ипотека и субсидированные программы банков и застройщиков".

В Санкт-Петербурге ощущается дефицит новостроек, поэтому пока застройщики выводят новые проекты на рынок без оглядки на повышение ставок по ипотеке, отмечает директор по маркетингу ГК "Полис Групп" Ольга Ульянова. Спрос на жилье все еще превышает предложение, особенно в регионах, где объем качественного предложения очень мал, говорит коммерческий директор "Мармакс" (Рязань) Валерия Русакова. Кроме того, цены на недвижимость в регионах по-прежнему позволяют приобретать квартиры с привлечением льготной ипотеки. Даже с учетом повышения ипотечных ставок, региональный рынок недвижимости будет оставаться стабильным, считает она.