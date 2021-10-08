Два белгородских вице-губернатора уволены из-за скандала с квартирой

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уволил двух своих заместителей.

- Валерий Павлович Шамаев и Наталия Николаевна Зубарева уволены с занимаемых должностей в правительстве Белгородской области, - написал глава региона в Telegram.

Ранее Гладков поручил провести служебное расследование законности получения сыном Зубаревой служебной 150-метровой квартиры в белгородской новостройке. История эта произошла осенью 2020 года, предоставить молодому человеку жилье, находящееся в областной собственности, распорядился глава регионального департамента имущественных и земельных отношений Валерий Шамаев.