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08.10.2021 01:49
Рубрика: Экономика

Эксперимент по онлайн-продаже вина может начаться в следующем году

Текст: Алексей Любовецкий
Российская газета - Столичный выпуск № 231(8582)
Начало эксперимента по онлайн-продаже российского вина может стартовать 31 марта 2022 года и продлится до 31 декабря 2024 года. Об этом заявил замглавы минпромторга Виктор Евтухов.

"Законопроект буквально вчера поступил на межведомственное согласование - с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года", - цитирует его РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев
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По словам Евтухова, пилотными регионами выбраны Москва и Московская область. Правительство получит полномочия определять регионы, которые участвуют в эксперименте.

В рамках эксперимента вино будет доставляться минимум через 24 часа после заказа, уточнил замминистра. Передавать вино покупателю будут при предъявлении документа, позволяющего установить возраст.

Ранее стало известно, что при запуске онлайн-продаж российского вина, его доставкой будет заниматься "Почта России".

В регионах Экономика Бизнес Правительство Минпромторг Компании Связь Почта России Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

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