Эксперимент по онлайн-продаже вина может начаться в следующем году

Начало эксперимента по онлайн-продаже российского вина может стартовать 31 марта 2022 года и продлится до 31 декабря 2024 года. Об этом заявил замглавы минпромторга Виктор Евтухов.

"Законопроект буквально вчера поступил на межведомственное согласование - с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года", - цитирует его РИА Новости.

По словам Евтухова, пилотными регионами выбраны Москва и Московская область. Правительство получит полномочия определять регионы, которые участвуют в эксперименте.

В рамках эксперимента вино будет доставляться минимум через 24 часа после заказа, уточнил замминистра. Передавать вино покупателю будут при предъявлении документа, позволяющего установить возраст.

Ранее стало известно, что при запуске онлайн-продаж российского вина, его доставкой будет заниматься "Почта России".