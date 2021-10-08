Характер погоды в Москве изменится 12 октября

С 12 октября характер погоды в Москве изменится. Антициклон начнет разрушаться, а атмосферное давление падать. Облаков на небе станет больше. Прогнозируются и осадки, правда, небольшие.

"Ничего плохого не будет. Так что печалиться не нужно", - говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, во всем надо искать плюсы. Из-за облачности с середины следующей недели заметно потеплеют ночи. Температурный фон в темное время суток будет в диапазоне 3-8 градусов со знаком плюс, а в светлое 7-12 градусов.

Вильфанд добавил, что золотая осень не заканчивается, и у жителей столицы еще будет возможность насладиться красками осени, посмотреть на разноцветные листья под лучами солнца.