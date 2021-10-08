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08.10.2021 14:20
Рубрика: Культура

Храмы Куликова поля отреставрируют к 650-летию сражения

Текст: Елена Яковлева
Храмы Куликова поля будут отреставрированы к 650-летию Куликовской битвы.

Намечена "косметическая" реставрация храма Сергия Радонежского, других храмов Куликова поля и Никольского собора в Епифани, сообщил кандидат исторических наук, заместитель директора музея "Куликово поле" по научной работе Андрей Наумов.

"Планируется реставрация деревянного храма Димитрия Солунского в Епифани - это уникальный деревянный храм, один из последних в Тульской области, который сохранился", - цитирует Наумова РИА Новости.

Он также отметил, что во всех усилиях по поводу грядущего юбилея исторической битвы музей очень активно поддерживает Церковь.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекрасно был осведомлен о наших планах и знает о том, как они реализуются сейчас", - говорит заведующий Музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом, доктор исторических наук, профессор Олег Вронский.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Интересно, что мусульманская община Тульской области положительно оценила открытую в музее-заповеднике "Куликово поле" выставку "Великий Болгар. Цивилизация на Волге".​​

"Выставка "Великий Болгар" у нас будет находиться целый год. Открытие привлекло к себе большое количество представителей мусульманской диаспоры Тульской области, включая духовных лидеров и общественных лидеров", - рассказал Олег Вронский.

При этом один из представителей диаспоры, по словам Вронского, отметил, что музей Куликовской битвы - один из самых неагрессивных музеев полей сражений, которые он видел.

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