Московские дороги и тротуары 9 октября промоют со специальным шампунем

Все столичные дороги в ближайшую субботу вымоют специальным составом. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

Работы начнутся рано утром. Вымыты будут специальным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывку выполнят вручную. Шампунь должен отмыть мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Затем составу дадут подействовать. После этого будет проведена обычная мойка водой.

Моющее средство, которое используется, безопасно. Оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.