Началась реконструкция Большого Лазенковского пруда на западе Москвы

Пруд, расположенный недалеко от Мещерского парка, и территория возле него стали популярным местом прогулок не только жителей поселка Лазенки, входящего в район Ново-Переделкино, но и москвичей, проживающих в западном округе. За долгие годы этот искусственный водоем сильно обмелел. Специалисты комплекса городского хозяйства планируют реконструировать его до третьего квартала 2022 года.

Как ожидается, водоем (его площадь почти один гектар) спустят и очистят от иловых отложений, затем сформируют округлую форму дна и создадут водоупорный слой.

Береговую полосу выполнят из вертикальных и откосных габионных конструкций, которые помогут избежать сползания грунта, а уложенный на дно водоупорный слой предотвратит обмеление пруда в будущем.

В восточной части пруда создадут зону биоплато площадью более 500 кв. метров. Высадят высшую водную растительность: ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озерный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Эти растения препятствуют размножению водорослей, которые вызывают цветение воды. Кроме того, биоплато служит укрытием для рыб и водоплавающих птиц.