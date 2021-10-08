Наталья Сергунина: В "Зарядье" пройдет презентация первого выпуска гида Michelin по Москве

"Достижения столичных рестораторов и мастерство шефов, впечатляющий выбор кафе, ресторанов, закусочных - это достоинства, которые очевидны не только для нас, но и для зарубежных экспертов. Представители Michelin - не исключение. Совсем скоро они презентуют первый путеводитель по Москве. Выпуск гида - важный этап в международном продвижении гастрономического бренда нашего города. Мы вместе со всеми ждем этого события. И, конечно, желаем удачи профессиональному сообществу!" - отметила Наталья Сергунина.

Присвоение звезд Michelin московским ресторанам создаст дополнительные условия для развития туристической сферы и повышения привлекательности города. Даже если основная цель путешествия никак не связана с гастрономией, посетить первые "звездные" заведения в России будет как минимум любопытно.

Упомянутые в путеводителе гастрономические проекты еще больше увеличат интерес к Москве, а он и так кратно вырос в последнее десятилетие, о чем можно судить по международным оценкам и динамике турпотока до пандемии. Два года подряд, в 2019-м и 2020-м, российская столица завоевывала туристический "Оскар" - награду World TravelAwards - как лучший город для путешествий.

За последние годы количество предприятий общественного питания в Москве увеличилось в 2,5 раза. Сегодня их уже более 15 тысяч. Появились целые гастрономические кварталы, где на компактном пространстве расположено много кафе и ресторанов с разными концепциями. Они неизменно привлекают москвичей и туристов. Как пример заммэра столицы привела Пятницкую и Большую Никитскую улицы, Сретенку, Большую Дмитровку.

По словам Натальи Сергуниной, путеводитель Michelin станет хорошим стимулом для отрасли - для развития, воплощения новых концепций, повышения конкурентоспособности.

"Конкуренция и сейчас велика. 15 тысяч заведений общественного питания - приличное число даже для такого крупного мегаполиса как Москва. Учитывая широчайший выбор, один из главных факторов популярности кафе или ресторана - стабильно высокое качество блюд и сервиса", - подчеркнула вице-мэр.

Относительно новый формат, завоевавший популярность в Москве, - гастрономические кластеры. Среди них - "Депо", Центральный, Даниловский и Усачевский рынки. Разнообразие блюд и продуктов там дополняют культурной программой - кулинарными и творческими мастер-классами, выставками, выступлениями музыкальных групп. Гастрономическими центрами районов становятся современные фермерские ярмарки, где можно приобрести свежие сезонные товары, пообедать на фуд-кортах, поучаствовать в дегустациях.

Справка "РГ"

Гид Michelin - наиболее известный и влиятельный из гастрономических путеводителей в мире. Он выпускается с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шефа. Процесс рейтингования строго конфиденциален. Эксперты путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом заведении. На его основе и проводится оценка в главном офисе в Париже.