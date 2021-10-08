НВ АЭС приняла участие во штабной тренировке по гражданской обороне

Новости

Под Воронежем семь человек пострадали в аварии со школьным автобусом 11:03
Читатели китайского портала оценили ответ РФ на призыв выслать дипломатов из США 10:59
Цены на билеты в кино поднялись до шестилетнего максимума 10:58
Эксперт: Инициативы правительства ускорят развитие страны по всем "фронтам" 10:54
Врач назвал причины быстрого распространения COVID-19 10:19
На Кубани более 57 тысяч человек прошли ревакцинацию от COVID-19 10:17
В Минэкономразвития ждут снижения непродовольственной инфляции 10:12
Предполагаемому убийце семьи под Воронежем предъявили обвинение 10:11
Телефонные мошенники выманили у жителя Ростова полтора миллиона рублей 10:10
Избитый в метро парень рассказал о своем самочувствии 10:07
Чернышенко: К 2024 году 85% россиян будут зарегистрированы на Госуслугах 10:00
Полиция Украины сообщила о смерти оппозиционного депутата 09:49
Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1200 долларов 09:47
На Ямале перевернулся катамаран с людьми, есть погибшие 09:43
Юрист объяснила, можно ли лишиться квартиры из-за перепланировки 09:43
В Оренбуржье задержали продавцов суррогата, от которого умерли 14 человек 09:37
В Москве приезжий ограбил двух пенсионерок на улице 09:35
Читатели британской газеты призвали ускорить сертификацию "Северного потока-2" 09:34
Gazeta Wyborcza: России выгодно строительство Польшей канала через Балтийскую косу 09:28
Москвичка зарегистрировала в своей квартире 562 приезжих 09:22
Робот "Маркер" будет патрулировать космодром "Восточный" 09:21
На Ямале ввели обязательную вакцинацию для врачей и госслужащих 09:15
Из Владивостока запустили чартеры в Египет 08:59
Володин: Госдума восьмого созыва на год "старше" предыдущей 08:55
Чернышенко рассказал, как пройти обучение ИТ-профессиям в любом возрасте 08:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 09:55

НВ АЭС приняла участие во штабной тренировке по гражданской обороне

В ходе плановых учений, которые состоялись 6 октября 2021 года в Нововоронеже Воронежской области, были отработаны мероприятия по эвакуации работников НВ АЭС и членов их семей, выдаче средств индивидуальной защиты, санитарной обработке людей и транспортных средств.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

На базе городского Дворца культуры был развернут сборный эвакуационный пункт, пропускная способность которого составляет более 8 тыс. человек. На территории набережной пруда-охладителя энергоблока №5 НВ АЭС состоялся смотр сил и средств специальных формирований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На Нововоронежской АЭС и в самом городе-спутнике прошла проверка готовности систем оповещения с запуском сирен.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС увеличила выработку электроэнергии на 23%

"Цель учений - проверить на практике готовность персонала разных подразделений к ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработать мероприятия по гражданской обороне. Все прошло слаженно, поставленные задачи выполнены", - сказал заместитель начальника отдела мобилизационной подготовки НВ АЭС Олег Огнерубов.

Тренировка проходила совместно с нововоронежским филиалом "Аварийно-технического центра Росатома", городским Аварийно-спасательным центром, пожарно-спасательными подразделениями г. Нововоронежа и Нововоронежской АЭС, ФМБА России, администрацией городского округа город Нововоронеж, полицией.

Всего в мероприятии было задействовано более 200 человек и 12 единиц техники.

В условиях действия коронавирусной инфекции к тренировке было привлечено минимальное количество людей, все было организовано с учетом соблюдения строгих профилактических мер.

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проходит ежегодно на территории всей страны и приурочена ко Дню гражданской обороны.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Минздрав РФ опроверг слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам
Пушков прокомментировал призыв в конгрессе США к санкциям против России
Эксперты раскрыли ключевые слова, выдающие телефонных мошенников
Подлодка США с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом