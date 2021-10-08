Пассажиропоток в московском метро восстановился одним из самых первых в мире

Московская подземка вошла в топ мировых метрополитенов, где пассажиропоток восстанавливается быстрее всего. Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, по этому показателю столичное транспортное предприятие стало третьим в мире.

Каждый день московское метро до пандемии обслуживало без малого 9 миллионов пассажиров. Во время санитарных ограничений по коронавирусу ежесуточный поток снизился до 5,6 миллиона человек. Даже в кризисные моменты московское метро лидировало в Европе по загруженности. Власти Москвы почти сразу объявили, что движение в метро не остановится ни при каких раскладах.

Сейчас даже на фоне нового роста коронавируса пассажиропоток метро восстанавливается, он уже достиг 83 процентов от уровня 2019 года. "Мы впереди Парижа и Стамбула, Берлина и Пекина. Уступаем только Гонконгу и Шэньчжэню, - сказал Максим Ликсутов. - Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет особое внимание тому, чтобы поездка была безопасной".

Речь идет прежде всего о дезинфекции поездов, платформ, эскалаторов. Маски в метро продают дешевле, чем где бы то ни было в Москве - они до сих пор стоят 5 рублей. Бесплатные автоматические санитайзеры стоят у входов на станции и в переходах. В итоге пассажиры начали возвращаться в метро даже в условиях пандемии, тогда как в европейских и американских мегаполисах ситуация обратная.

Больше всего людей вернулось на станции метро, расположенные около бизнес-центров - в частности, на "Белорусскую", "Дмитровскую" и "Маяковскую". При этом на некоторых станциях в настоящее время фиксируется пассажиров на 10-15% больше, чем было до пандемии: "Деловой центр" и "Ботанический сад", "Кутузовская". Это объясняется тем, что здесь появились крупные пересадочные узлы, фактически это уже даже не станции, а полноценные мини-вокзалы.

В то же время санитарный контроль в метро по рекомендациям Роспотребнадзора усилен. Но практика показывает, что часть пассажиров продолжает игнорировать масочный режим.