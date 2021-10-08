Под Воронежем семь человек пострадали в аварии со школьным автобусом

Воронежская полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой пострадали шестеро детей и взрослый.

ДТП случилось в 7.23 в райцентре Таловая. На улице Чапаева везший школьников на занятия автобус ПАЗ при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу погрузчику "Амкадор", произошло столкновение.

- Пострадали шестеро детей в возрасте от 7 до 14 лет и сопровождавшая их учительница, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Автобусом управлял 51-летний местный житель, погрузчиком - 61-летний. Они не пострадали.