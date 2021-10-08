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Рубрика: Происшествия

Предполагаемому убийце семьи под Воронежем предъявили обвинение

Текст: Наталья Козлова

Следователи предъявили обвинение Виктору Мирскому, задержанному по подозрению в убийстве семьи и ранении полицейского в Воронежской области.
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Это резонансное преступление расследует центральный аппарат СК. Мирскому предъявлено обвинения в убийстве нескольких человек, в том числе ребенка и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное хранение оружия.

Напомним, 16 сентября Мирской из-за бытового конфликта убил семью - трех человек в селе Волчанское Воронежской области. Потом он подъехал к ОМВД по Лискинскому району и устроил там взрыв.

- При задержании Виктор Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, был ранен, после чего помещен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, объясняют в СК. И говорят, что состояние Мирского, несмотря на то, что он остается в больнице, позволяет проводить с ним следственные действия. Он допрошен с участием защитника и полностью признал вину. А еще рассказал о том, как совершал преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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