Предполагаемому убийце семьи под Воронежем предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение Виктору Мирскому, задержанному по подозрению в убийстве семьи и ранении полицейского в Воронежской области.

Это резонансное преступление расследует центральный аппарат СК. Мирскому предъявлено обвинения в убийстве нескольких человек, в том числе ребенка и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное хранение оружия.

Напомним, 16 сентября Мирской из-за бытового конфликта убил семью - трех человек в селе Волчанское Воронежской области. Потом он подъехал к ОМВД по Лискинскому району и устроил там взрыв.

- При задержании Виктор Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, был ранен, после чего помещен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, объясняют в СК. И говорят, что состояние Мирского, несмотря на то, что он остается в больнице, позволяет проводить с ним следственные действия. Он допрошен с участием защитника и полностью признал вину. А еще рассказал о том, как совершал преступления.