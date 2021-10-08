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Рубрика: Общество

Синоптики предупредили о морозах на европейской территории России

Текст: Ольга Игнатова
Похолодание по ночам будет усиливаться в центре европейской территории. Об этом предупреждают синоптики центра погоды "Фобос".
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В Московской области до конца недели сохранятся заморозки. Так, в ночь на четверг температура в Московской области впервые за эту осень опускалась ниже -5 градусов. Отрицательные температуры ночью были отмечены и в других районах Центральной России, а также в Поволжье. Там ночью подморозило вообще до -7 градусов.

Фото: РИА Новости
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Причиной заморозков является антициклон, который разогнал облака. И из-за этого резко усилилось ночное выхолаживание. В ближайшие дни, по данным "Фобоса", морозы продолжат крепчать. Но уже по другой причине. На погоду будет влиять активный циклон, который смещается с запада на восток по Северному Ледовитому океану. Он принес снег с дождем на Кольский полуостров. Снег ожидается в Поморье и в Республике Коми.

К выходным же циклон пробьется и в Западную Сибирь. А в его тыловой части сформируется воздушный поток из приполярных областей, который будет пробиваться в европейскую часть России. При этом снег будет идти преимущественно на Урале, на Ямале и местами в Поволжье. Но в воскресенье локальные заморозки будут наблюдаться вплоть до низовьев Волги и Дона.

В Москве пока сохранятся ночные заморозки. Но днем воздух будет прогреваться до +10…+12 градусов. В середине следующей недели ночи станут более теплыми, но небо начнут затягивать облака. Начнутся пока еще небольшие дожди.

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