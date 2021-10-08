Театр на Таганке и театр "Содружество актёров Таганки" объединились

Театр на Таганке и театр "Содружество актеров Таганки" объединились. Об этом сообщили директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и портал мэра Москвы.

Недавно артисты двух трупп выступили в одном спектакле "Земляничная поляна", премьера которого прошла 30 сентября - в день рождения основателя театра Юрия Любимова. Спектакль стал символом объединения двух коллективов.

Раскол длился почти тридцать лет. "Мы не должны больше оставаться заложниками прошлых конфликтов и ошибок, попыток обособиться, отгородиться железным занавесом, - заявила Апексимова. - Мы все наследники легендарного Театра на Таганке и должны вместе идти вперед, помогая и поддерживая друг друга".

Ирина Апексимова - директор Театра на Таганке с 2015 года, а в 2020-м, после ухода из жизни руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, она была назначена руководить еще и "Содружеством".

"Таганка всегда ассоциировалась с одним пространством, как, впрочем, и МХАТ тоже, - приводит портал mos.ru слова ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. - Не мне, мхатовцу, говорить про разделение театров. Так сейчас сложилась ситуация, что Ирина Апексимова создает свое пространство, уважая память Юрия Петровича, пространство для молодежи. После ухода Николая Губенко мне кажется логичным это объединение. Если это будет сделано тактично по отношению к актерам той Таганки, той труппы, то мне этот шаг кажется правильным. Исторически это, конечно же, правильно".

Справка "РГ"

В 1984 году Юрий Любимов эмигрировал из России, а Театр на Таганке возглавил Анатолий Эфрос. Труппа не хотела сотрудничать с новым главным режиссёром. После кончины Эфроса театр в 1989 году возглавил Николай Губенко. Он несколько лет работал над возвращением Юрия Любимова в СССР. В итоге Любимов вернулся - ему восстановили гражданство. Тем не менее он продолжал заниматься зарубежными проектами, будучи связанным международными контрактами. В труппе снова назрел конфликт. Любимова обвиняли в том, что ему Театр на Таганке не нужен, а нужны деньги и возможность лишний раз удовлетворить своё тщеславие. После конфликта часть труппы Театра на Таганке в 1993 году основала новый коллектив - "Содружество актёров Таганки" и переехала в соседнее здание.