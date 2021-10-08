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08.10.2021 11:36
Рубрика: Происшествия

В ДТП под Брянском погибли пять человек

Текст: Елена Шулепова (Брянск)
Фото: УМВД по Брянской области Фото: УМВД по Брянской области
Фото: УМВД по Брянской области

В Брянском районе Брянской области столкнулись три автомобиля, в результате пять человек погибли и двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Дорожная авария произошла накануне около 17:15 на 2 километре автодороги Брянск-Смоленск-Жирятино. Столкнулись Mitsubishi, Lada и Hyundai. Предварительно установлено, что 32-летняя женщина за рулем Mitsubishi выехала на встречку, где по касательной задела Hyundai. Последний от удара врезался в отечественную машину.

В результате на месте погибли 25-летний водитель, 49-летний и 40-летний пассажиры Lada. Еще два пассажира этой же машины - 43 и 40 лет, - госпитализированы. На месте ДТП также погибла 44-летняя водитель автомобиля Hyundai, 68-летняя пассажирка этой иномарки была госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти - от полученных травм она скончалась в больнице. О травмировании женщины - водителя Mitsubishi не сообщается.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. Санкции этой статьи - до семи лет лишения свободы.

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