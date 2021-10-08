В Минпромторге рассказали о начале дистанционной продажи рецептурных лекарств

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств могут запустить уже с 1 января 2022 года. Об этом заявил в четверг глава Минпромторга Денис Мантуров.

Пилотными регионами станут Москва, а также Московская и Белгородская области.

"Вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов", - уточнил Мантуров (цитата по РИА Новости).

По словам Мантурова, Россия является одной из первых стран, внедряющих онлайн-торговлю рецептурными препаратами. "Наша страна здесь в передовиках, и многие на нас смотрят, и Европа в том числе, и ждут, как этот эксперимент будет реализовываться на практике", - сообщил министр.

Ранее в Ассоциации независимых аптек отмечали, что после легализации онлайн-торговли рецептурными препаратами доля проданных через интернет лекарств может вырасти до 35%.