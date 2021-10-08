В Москве открыли мемориальную доску Юрию Никулину. Как сообщает ТАСС, она в столице появилась на доме 2/6 на Большой Бронной, где с 1971 по 1997 годы жил артист.

"С одной стороны, если сравнить этот небольшой кусочек бронзы с тем наследием, которое осталось, с той памятью, которая осталась, я имею в виду фильмы, которые будут смотреться долго, рукописи, которые не горят, как известно, само здание цирка на Цветном бульваре - тоже памятник, - сказал сын знаменитого артиста Максим Никулин, генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре. - Еще памятник вон там - дети, чуть пониже - внуки, а еще ниже - правнуки. Тоже память. Это жизнь, которая продолжается".

Автор мемориальной доски - скульптор, народный художник РФ Александр Рукавишников. Этот год для семьи Никулиных юбилейный: 100-летие со дня рождения Юрия Никулина будет отмечаться 18 декабря 2021 года.