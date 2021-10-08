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Рубрика: Происшествия

В Москве приезжий ограбил двух пенсионерок на улице

Текст: Михаил Фалалеев

Гость столицы без определенного места жительства зарабатывал тем, что срывал с пожилых женщин ювелирные украшения.

В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 млн рублей

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что этот 30-летний мужчина совершил как минимум два таких ограбления.

Так, в темное время суток на Привольной улице мужчина резким рывком сорвал с шеи 66-летней местной жительницы золотую цепочку. А позже сорвал золотую цепочку с крестиком с шеи 67-летней женщины в подъезде жилого дома на улице Генерала Кузнецова. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "Грабеж".

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Потерять свободу он может на четыре года.

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