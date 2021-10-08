В Москве произошло массовое отравление мигрантов

Четверо мигрантов из Средней Азии найдены без сознания в московском хостеле: один из них скончался.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, инцидент произошел на улице Рудневка в здании автомойки. Судя по кадрам с места происшествия, помещение было оборудовано для ночлега рабочих.

Трое молодых людей, обнаруженных без сознания, доставлены в больницу. Прокуратура начала проверку всех обстоятельств инцидента. Согласно неофициальным данным, потерпевшие могли отравиться. Эксперты проверят эту версию.