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08.10.2021 13:35

Владимирская область получит 5,4 миллиарда рублей бюджетных кредитов

Владимирская область получит 5,4 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на развитие Доброграда и Александрова.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Соответствующее решение приняла правительственная комиссия по региональному развитию в РФ, в заседании президиума которой 6 октября принял участие врио губернатора региона Александр Авдеев.

- Владимирская область получит финансовую поддержку для реализации двух проектов. Первый − комплексное развитие поселка Доброград. К 2040 году здесь построят дома для 30 тысяч жителей, поэтому очень важно, чтобы развивались инженерная и социальная инфраструктуры, разрасталась транспортная система, строились сады и школы, благоустраивались дворы и скверы. И второй проект, который мы поддержим, - это строительство котельных в городе Александрове. Их необходимость также обусловлена активным жилищным строительством здесь, − пояснил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Администрация Владимирской области
Александр Авдеев наметил векторы развития Владимирской области

По словам Александра Авдеева, проекты предполагают хорошее соотношение бюджетных и внебюджетных средств: в рамках их реализации суммарно планируется привлечь свыше 44 миллиардов рублей из внебюджетных источников.

- Прогнозируемое количество новых рабочих мест достигнет 4400, а суммарный эффект для экономики региона ожидается около 10 миллиардов рублей налоговых доходов, - подчеркнул Александр Авдеев.

Кроме того, Владимирская область направила еще три заявки по проектам инфраструктурного развития Мурома, Коврова и Киржачского района. Несмотря на то, что они выходят за рамки предусмотренного региону лимита финансовых средств, есть шанс на их одобрение в обозримом будущем на конкурсной основе.

Справка "РГ"

В Доброграде инфраструктурный бюджетный кредит планируется использовать для создания комфортных условий для жизни и работы в муниципальном образовании для дальнейшей акселерации особой экономической зоны "Доброград-1". Проект включает строительство инженерной инфраструктуры для жилой застройки площадью 186,8 тысячи кв. м, школы на 825 мест, двух детских садов на 220 мест каждый, гостиничного комплекса, вейк-парка и термального комплекса, а также развитие дорожной инфраструктуры для резидентов особой экономической зоны.

В Александрове предусмотрено строительство 12 котельных общей мощностью 71,7 МВт, а также реконструкция тепловых сетей города общей протяженностью 31,8 километра. В рамках реализации инвестиционных проектов в Александрове планируется также строительство 13 новых жилищных комплексов общей площадью 367 тысяч кв. м.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область - территория развития

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