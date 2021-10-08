Экс-замминистра транспорта Хабаровского края получил 4,5 года за взятку

По приговору суда бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края проведет в исправительной колонии строгого режима 4,5 года и заплатит штраф более 4,8 миллиона рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю.

Экс-чиновника обвиняли в получении должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

По данным следствия, в 2019 году бывший замминистра предложил своему знакомому подыскать кандидата на вакантную должность начальника одного из краевых унитарных предприятий. Когда человек нашелся, чиновник потребовал взятку в сумме более чем 4,8 миллиона рублей, а за это пообещал повлиять на решение комиссии министерства о признании кандидата победителем в конкурсе на замещение вакантной должности.

Посредник - знакомый замминистра - передал данные требования кандидату на должность, который согласился дать взятку. В итоге мужчина был трудоустроен.

Кроме того, замминистра ввел посредника в заблуждение, сообщив о возможности за 320 тысяч рублей назначить кого-либо на должность гендиректора в акционерное общество, подведомственное минтранспорта Хабаровского края. Такой возможности у осужденного не было, но он получил требуемую сумму.

"При активном участии оперативных сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю коррупционная деятельность была пресечена. Следователем проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших предъявить мужчинам обвинения в совершении инкриминируемых преступлений", - сообщили в СУ СК РФ по региону.

Помимо наказания в виде лишения свободы и штрафа, бывший чиновник лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года.

Посредника суд приговорил к трем годам колонии строгого режима.