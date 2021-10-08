Из Владивостока запустили чартеры в Египет

Чартерные рейсы по направлению Владивосток - Шарм-эль-Шейх запустила авиакомпания Azur Air. Теперь раз в две недели из столицы Дальнего Востока можно будет улететь на один из самых популярных египетских курортов.

Первый самолет по новому маршруту вылетел в пятницу. На борт зашли 332 пассажира.

"В честь запуска нового направления представители туристического агентства торжественно встречали пассажиров на стойках регистрации", - рассказали в пресс-службе аэропорта Владивостока.

Рейсы выполняют воздушные суда Boeing-767. Время в полете - 12 часов 25 минут.

Будущих пассажиров предупредили, что планируя путешествие необходимо заранее ознакомиться с правилами пересечения границ в условиях пандемии и въезда в страну.