На Сахалине живодеры привязали собаку к авто и загнали насмерть

Поронайская городская прокуратура взял на контроль ход проверки в отношении живодеров.

По сообщениям очевидцев, 7 октября двое мужчин на черном пикапе привязали собаку к машине и на большой скорости протащили ее по трассе Южно-Сахалинск - Оха. Животное от полученных травм погибло.

Машину, к заднему бамперу которой была привязана уже мертвая собака, заметили на 294 километре дороги другие участники движения. Они стали сигналить и кричать водителю, но тот не реагировал. Остановился лишь, когда неравнодушные люди обогнали его и перегородили ему дорогу своей машиной.

Из пикапа вышли двое мужчин, отвязали собаку, сняли с нее ошейник и выбросили труп животного в канаву. Пока свидетельница происшествия вызывала полицию, уехали.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, принимаются меры, направленные на установления лица причастного к совершению указанного деяния", - сообщает прокуратура Сахалинской области.