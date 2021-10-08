Прокуратура начала проверку после пожара на Амурском ГПЗ

Прокуратура города Свободный организовала проверку после утреннего пожара на Амурском газоперерабатывающем заводе.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, для выяснения деталей произошедшего на предприятие прибыла Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова. Она проверит, как на заводе соблюдалось законодательство о промышленной и пожарной безопасности, а также проконтролирует работу оперативных служб, работающих на месте ЧП.

Напомним, в пятницу утром на второй технологической линии разгерметизировалась одна из установок, произошел хлопок газа, который вызвал пожар. Сотрудников завода успели вовремя эвакуировать, никто не пострадал.