В Хабаровске подросток получил травму, играя с патроном

В Хабаровске следователи начали проверку по факту травмирования подростка из-за найденного на улице патрона.

Как сообщила "РГ" представитель краевого следкома Дарья Немцева, 7 октября 16-летний парень нашел в Индустриальном районе Хабаровска несколько охотничьих патронов 28 калибра. Находку он решил оставить себе и начал играть с боеприпасами. Из-за неосторожного обращения с патроном он повредил себе несколько пальцев. Травма не опасна для жизни, подростку оказали медицинскую помощь. Лечение он проходит дома.

Следователи выясняют, каким образом боеприпасы могли оказаться в общественном месте.