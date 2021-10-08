В Хабаровском крае выросла смертность от COVID-19 среди пожилых

В Хабаровском крае резко увеличилось число заболевших среди пожилых. Врачи отмечают, что люди старше 60 лет поздно обращаются за помощью, занимаясь самолечением. В итоге растет число летальных случаев среди этой категории населения.

- Мы вынуждены разворачивать дополнительные койки, поскольку становится больше случаев тяжелых, которые требуют госпитализации больных. На сегодняшний день развернуто 1602 койки, за последнюю неделю фонд увеличили более чем на 50 коек, - рассказал на заседании оперштаба глава краевого минздрава Юрий Бойченко.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурском, Ульчском районах, Советской Гавани. Зарегистрировано 798 очагов на предприятиях.

Тем временем заболеваемость среди детей снижается.