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08.10.2021 05:37
Рубрика: Происшествия

В Магадане бывший золотодобытчик осужден за хищение топлива на 31 млн

Текст: Юлия Гарднер

Магаданский городской суд вынес приговор бывшему заместителю гендиректора золотодобывающей компании. Он признан виновным в присвоении дизельного топлива стоимостью более 31,6 миллиона рублей.

Фото: Отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО
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Установлено, что с 2015 по 2017 годы компания закупала солярку для своей производственной деятельности и хранила его на автозаправочной станции Магадана.

Замглавы предприятия присвоил себе 600,5 тонны невостребованных остатков и продал их на одну из АЗС.

"В результате преступления предприятию причинен ущерб в размере свыше 31,6 миллиона рублей, который возмещен в досудебном порядке в полном объеме", - сообщает прокуратура Магаданской области.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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