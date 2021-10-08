В Магадане бывший золотодобытчик осужден за хищение топлива на 31 млн

Магаданский городской суд вынес приговор бывшему заместителю гендиректора золотодобывающей компании. Он признан виновным в присвоении дизельного топлива стоимостью более 31,6 миллиона рублей.

Установлено, что с 2015 по 2017 годы компания закупала солярку для своей производственной деятельности и хранила его на автозаправочной станции Магадана.

Замглавы предприятия присвоил себе 600,5 тонны невостребованных остатков и продал их на одну из АЗС.

"В результате преступления предприятию причинен ущерб в размере свыше 31,6 миллиона рублей, который возмещен в досудебном порядке в полном объеме", - сообщает прокуратура Магаданской области.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.