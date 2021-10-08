В Приамурье задержали сбежавшего из колонии осужденного

В Приамурье полицейские задержали осужденного, сбежавшего из местной колонии-поселения.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Амурской области, в селе Возжаевка инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Sprinter. Его водитель оказался пьян.

"При проверке мужчины 1982 года рождения по базам данных выяснилось, что он отбывает наказание в колонии-поселении при исправительном учреждении, которое самовольно покинул", - говорится в сообщении ведомства.

На задержанного завели уголовное дело о побеге из места лишения свободы, а также составили на него протоколы за вождение авто в нетрезвом виде и езду без прав. Мужчину вернули в колонию.