В Приморье сняли на видео резвящихся морских львов

Крупнейших в мире представителей ушастых тюленей - сивучей - удалось заснять на видео в акватории Дальневосточного морского заповедника. Об этом "РГ" сообщил специалист отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Даниил Гончаров.

Сивучей также называют морскими львами. Запечатлел редких ластоногих известный подводный оператор Дмитрий Рудась.

Перед объектовом в подводных зарослях резвятся более десяти молодых тюленей. Любопытные животные совершенно не боятся человека, смело смотрят в камеру.

- Сивуч - социальное животное, поэтому для них типично держаться группами. Хотя чаще всего в морском заповеднике зверь встречается поодиночке. Поскольку особи этого вида встречаются в акватории заповедника бессистемно и не остаются для размножения, специальный мониторинг сивучей не проводится. Однако вопрос, почему зверь пока не устраивает лежбищ в подходящих для него местах обитания, небезынтересен для науки, - сказал сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Игорь Катин.

В водах заповедника полно рыбы и моллюсков - основной пищи морских львов. А вот охотиться на самих сивучей некому.

По словам главы сектора "Морской" ФГБУ "Земля леопарда" Василия Горобейко, в резервате встречается и другой представитель тюленевых - пятнистая нерпа. А еще регулярно появляются китообразные - малый полосатик и тихоокеанская афалина.

Справка "РГ"

Дальневосточный - единственный в стране морской заповедник. Образован в 1978 году для сохранения в первозданном виде уникального животного и растительного мира залива Петра Великого. С 2020 года управление резерватом осуществляет ФГБУ "Земля леопарда".