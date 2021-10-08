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08.10.2021 12:38
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Приамурье получит бюджетный кредит в 2,5 млрд рублей

Текст: Татьяна Дмитракова
На 40 процентов - до 85 тысяч кубометров в сутки - увеличится мощность очистных сооружений в Благовещенске в результате реконструкции, которая начнется в будущем году. На эти цели Амурская область получит бюджетный кредит на сумму более 2,5 миллиарда рублей под три процента годовых в качестве софинансирования работ.
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

- Реконструкция очистных сооружений даст возможность подключить к ним новые объекты. Одним из крупнейших проектов комплексной жилищной застройки в Благовещенске является "Северный жилой район", где планируется строительство около 500 тысяч квадратных метров жилья и всей сопутствующей социальной инфраструктуры, - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам министра ЖКХ региона Алексея Тарасова, ввод обновленных очистных позволит закрыть всю существующую и перспективную потребность в подключении жилых и промышленных объектов к канализационным сетям в городе.

- Это в первую очередь отразится на развитии строительной отрасли областного центра, - подчеркнул он.

Василий Орлов: Бюджет Приамурья сохранит социальную направленность

Как отметил Василий Орлов, в соответствии с нацпроектом "Жилье и городская среда" в Амурской области в 2021 году планируется сдать 220 тысяч квадратных метров жилья. За январь - август введено 50,8 тысячи "квадратов", или 23,1 процента запланированного. Основной ввод, в соответствии с разрешениями и планами застройщиков, пройдет в четвертом квартале.

Темпы жилищного строительства в Приамурье и реализацию нацпроекта глава региона обсудил в Москве с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

В планы на текущий год внесено 77 проектов благоустройства: 21 общественная и 56 дворовых территорий в 11 городах.

- На сегодняшний день все объекты с привлечением средств федерального бюджета законтрактованы. На 11 общественных и 53 дворовых территориях работы уже завершены. В целом готовность проектов по данной программе составляет 95 процентов. Рисков несвоевременного выполнения работ не вижу, - доложил министру губернатор Василий Орлов.

Губернатор Василий Орлов: 277 проектов реализуют по инициативе амурчан

В 2021 году на благоустройство территорий в рамках нацпроекта направлено свыше 270,5 миллиона рублей, в том числе более 211 миллионов - из федерального бюджета.

Что касается возведения жилья, сейчас в области действует 99 разрешений на строительство (на общую площадь 700,5 тысячи квадратных метров), уже строятся 88 многоквартирных дома (627 тысяч квадратных метров).

- С учетом выданных разрешений на строительство жилья до 2024 года мы видим потенциал достижения плановых показателей. Необходимый объем ввода жилья обеспечен. С 2024 года существует потребность в освоении новых территорий, их комплексном развитии, строительстве новых домов, - уточнил губернатор.

Для решения этих задач в Приамурье утверждена концепция развития жилищного строительства на период 2021-2030 годы. Документ предусматривает ряд мероприятий по увеличению объемов ввода жилья, в том числе комплексное развитие территорий, реализацию масштабных инвестиционных проектов, строительство многоцелевого жилья и стимулирование развития жилищного строительства в сельской местности.

Амурская область получит от правительства более 2 млрд рублей

В столице Василий Орлов также встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. На встрече обсудили реализацию в регионе национальных проектов "Образование" и "Демография" и состояние здравоохранения.

- У нас строятся два детских сада в Екатеринославке на 70 мест и Магдагачи на 50 мест. Ввод этих объектов переносится на весну 2022 года, это связано с чрезвычайной ситуацией, с которой мы столкнулись в этом году. К 1 сентября следующего года планируем сдать школу в Экимчане, - рассказал глава Приамурья.

Еще одной темой встречи стало строительство роддома в Благовещенске по поручению президента РФ. Ее же губернатор обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

- По этому поводу есть поручения и президента РФ Владимира Путина, и заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, - напомнил Василий Орлов. - Мы готовы приступить к строительству объекта. Вообще, начало его сооружения намечено на 2023 год, но мы считаем, что есть возможность начать раньше.

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