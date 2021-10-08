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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 4595

2 Санкт-Петербург 2501

3 Московская область 1490

4 Самарская область 657

5 Нижегородская область 629

6 Республика Башкортостан 615

7 Воронежская область 609

8 Свердловская область 546

9 Пермский край 536

10 Ростовская область 523

11 Республика Крым 472

12 Красноярский край 405

13 Челябинская область 397

14 Иркутская область 390

15 Омская область 379

16 Волгоградская область 368

17 Оренбургская область 365

18 Ставропольский край 362

19 Саратовская область 348

20 Ульяновская область 345

21 Архангельская область 311

22 Хабаровский край 296

23 Удмуртская Республика 288

24 Алтайский край 285

25 Вологодская область 284

26 Брянская область 280

27 Пензенская область 275

28 Калининградская область 274

29 Тверская область 271

30 Республика Коми 268

31 Республика Карелия 262

32 Липецкая область 261

33 Тюменская область 260

34 Ленинградская область 255

35 Владимирская область 245

36 Курская область 241

37 Смоленская область 239

38 Республика Саха (Якутия) 238

39 Ярославская область 229

40 Белгородская область 228

41 Краснодарский край 223

42 Севастополь 213

43 Приморский край 212

44 Псковская область 209

45 Ивановская область 202

46 Ханты-Мансийский автономный округ 197

47 Астраханская область 194

48 Забайкальский край 189

49 Орловская область 188

50 Мурманская область 188

51 Новосибирская область 184

52 Кемеровская область 176

53 Новгородская область 167

54 Рязанская область 164

55 Кировская область 164

56 Курганская область 159

57 Тульская область 152

58 Калужская область 144

59 Костромская область 142

60 Тамбовская область 142

61 Республика Хакасия 138

62 Амурская область 125

63 Республика Дагестан 119

64 Республика Бурятия 111

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 107

66 Томская область 103

67 Республика Чувашия 101

68 Республика Мордовия 93

69 Кабардино-Балкарская Республика 90

70 Республика Татарстан 86

71 Сахалинская область 75

72 Чеченская Республика 73

73 Республика Северная Осетия-Алания 71

74 Республика Ингушетия 67

75 Республика Марий Эл 66

76 Республика Калмыкия 58

77 Карачаево-Черкесская Республика 58

78 Республика Тыва 56

79 Республика Адыгея 50

80 Республика Алтай 40

81 Камчатский край 40

82 Еврейская автономная область 37

83 Магаданская область 18

84 Чукотский автономный округ 17

85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 717 356 случаев (+ 0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Магаданская область 0,16%

2. Республика Алтай 0,18%

3. Республика Калмыкия, Республика Бурятия 0,19%

За последние сутки подтверждено 936 смертей:

Москва 71

Санкт-Петербург 61

Свердловская область 46

Нижегородская область 34

Ставропольский край 33

Краснодарский край 31

Пермский край 30

Пензенская область 27

Саратовская область 26

Челябинская область 26

Алтайский край 24

Волгоградская область 23

Республика Башкортостан 23

Оренбургская область 23

Красноярский край 22

Удмуртская Республика 21

Воронежская область 20

Самарская область 19

Омская область 16

Владимирская область 15

Ростовская область 15

Тюменская область 13

Республика Чувашия 12

Новосибирская область 12

Тульская область 11

Вологодская область 11

Иркутская область 11

Брянская область 10

Липецкая область 10

Рязанская область 10

Калининградская область 9

Мурманская область 9

Республика Крым 9

Астраханская область 9

Республика Хакасия 9

Ивановская область 8

Московская область 8

Республика Саха (Якутия) 8

Смоленская область 7

Тверская область 7

Республика Татарстан 7

Архангельская область 6

Севастополь 6

Ульяновская область 6

Костромская область 5

Тамбовская область 5

Псковская область 5

Республика Дагестан 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Чеченская Республика 5

Курганская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Кемеровская область 5

Республика Бурятия 5

Белгородская область 4

Калужская область 4

Республика Коми 4

Республика Ингушетия 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Марий Эл 4

Республика Мордовия 4

Забайкальский край 4

Камчатский край 4

Хабаровский край 4

Курская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Республика Адыгея 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Приморский край 3

Ленинградская область 2

Республика Калмыкия 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Томская область 2

Амурская область 2

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 214 485 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 566 человек:

Москва 2288

Санкт-Петербург 2022

Московская область 1276

Республика Башкортостан 608

Свердловская область 486

Нижегородская область 452

Республика Крым 417

Иркутская область 407

Ростовская область 367

Оренбургская область 361

Ставропольский край 357

Красноярский край 351

Воронежская область 342

Пермский край 338

Самарская область 338

Волгоградская область 337

Архангельская область 324

Псковская область 308

Липецкая область 300

Ульяновская область 297

Челябинская область 285

Хабаровский край 283

Астраханская область 278

Вологодская область 265

Рязанская область 259

Брянская область 246

Республика Карелия 239

Приморский край 232

Саратовская область 223

Тамбовская область 215

Белгородская область 213

Забайкальский край 208

Краснодарский край 207

Ханты-Мансийский автономный округ 207

Ярославская область 198

Тюменская область 192

Калужская область 191

Кемеровская область 175

Новгородская область 171

Костромская область 170

Орловская область 170

Калининградская область 169

Кировская область 163

Курская область 161

Республика Коми 160

Мурманская область 158

Амурская область 147

Курганская область 146

Ивановская область 144

Новосибирская область 144

Владимирская область 141

Удмуртская Республика 135

Тульская область 132

Севастополь 126

Республика Ингушетия 126

Ленинградская область 121

Республика Северная Осетия - Алания 121

Республика Марий Эл 120

Смоленская область 119

Республика Дагестан 119

Омская область 118

Республика Тыва 117

Ямало-Ненецкий автономный округ 102

Республика Чувашия 87

Чеченская Республика 76

Пензенская область 75

Республика Бурятия 75

Сахалинская область 72

Кабардино-Балкарская Республика 66

Алтайский край 61

Республика Мордовия 54

Республика Калмыкия 53

Республика Татарстан 50

Республика Адыгея 48

Томская область 47

Еврейская автономная область 41

Карачаево-Черкесская Республика 33

Тверская область 29

Ненецкий автономный округ 21

Республика Хакасия 19

Камчатский край 17

Магаданская область 17

Чукотский автономный округ 17

Республика Алтай 12

Республика Саха (Якутия) 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 819 796.

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