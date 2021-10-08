За сутки в России подтверждено 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4595 2 Санкт-Петербург 2501 3 Московская область 1490 4 Самарская область 657 5 Нижегородская область 629 6 Республика Башкортостан 615 7 Воронежская область 609 8 Свердловская область 546 9 Пермский край 536 10 Ростовская область 523 11 Республика Крым 472 12 Красноярский край 405 13 Челябинская область 397 14 Иркутская область 390 15 Омская область 379 16 Волгоградская область 368 17 Оренбургская область 365 18 Ставропольский край 362 19 Саратовская область 348 20 Ульяновская область 345 21 Архангельская область 311 22 Хабаровский край 296 23 Удмуртская Республика 288 24 Алтайский край 285 25 Вологодская область 284 26 Брянская область 280 27 Пензенская область 275 28 Калининградская область 274 29 Тверская область 271 30 Республика Коми 268 31 Республика Карелия 262 32 Липецкая область 261 33 Тюменская область 260 34 Ленинградская область 255 35 Владимирская область 245 36 Курская область 241 37 Смоленская область 239 38 Республика Саха (Якутия) 238 39 Ярославская область 229 40 Белгородская область 228 41 Краснодарский край 223 42 Севастополь 213 43 Приморский край 212 44 Псковская область 209 45 Ивановская область 202 46 Ханты-Мансийский автономный округ 197 47 Астраханская область 194 48 Забайкальский край 189 49 Орловская область 188 50 Мурманская область 188 51 Новосибирская область 184 52 Кемеровская область 176 53 Новгородская область 167 54 Рязанская область 164 55 Кировская область 164 56 Курганская область 159 57 Тульская область 152 58 Калужская область 144 59 Костромская область 142 60 Тамбовская область 142 61 Республика Хакасия 138 62 Амурская область 125 63 Республика Дагестан 119 64 Республика Бурятия 111 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 107 66 Томская область 103 67 Республика Чувашия 101 68 Республика Мордовия 93 69 Кабардино-Балкарская Республика 90 70 Республика Татарстан 86 71 Сахалинская область 75 72 Чеченская Республика 73 73 Республика Северная Осетия-Алания 71 74 Республика Ингушетия 67 75 Республика Марий Эл 66 76 Республика Калмыкия 58 77 Карачаево-Черкесская Республика 58 78 Республика Тыва 56 79 Республика Адыгея 50 80 Республика Алтай 40 81 Камчатский край 40 82 Еврейская автономная область 37 83 Магаданская область 18 84 Чукотский автономный округ 17 85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 717 356 случаев (+ 0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область 0,16% 2. Республика Алтай 0,18% 3. Республика Калмыкия, Республика Бурятия 0,19% За последние сутки подтверждено 936 смертей: Москва 71 Санкт-Петербург 61 Свердловская область 46 Нижегородская область 34 Ставропольский край 33 Краснодарский край 31 Пермский край 30 Пензенская область 27 Саратовская область 26 Челябинская область 26 Алтайский край 24 Волгоградская область 23 Республика Башкортостан 23 Оренбургская область 23 Красноярский край 22 Удмуртская Республика 21 Воронежская область 20 Самарская область 19 Омская область 16 Владимирская область 15 Ростовская область 15 Тюменская область 13 Республика Чувашия 12 Новосибирская область 12 Тульская область 11 Вологодская область 11 Иркутская область 11 Брянская область 10 Липецкая область 10 Рязанская область 10 Калининградская область 9 Мурманская область 9 Республика Крым 9 Астраханская область 9 Республика Хакасия 9 Ивановская область 8 Московская область 8 Республика Саха (Якутия) 8 Смоленская область 7 Тверская область 7 Республика Татарстан 7 Архангельская область 6 Севастополь 6 Ульяновская область 6 Костромская область 5 Тамбовская область 5 Псковская область 5 Республика Дагестан 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Чеченская Республика 5 Курганская область 5 Ханты-Мансийский автономный округ 5 Кемеровская область 5 Республика Бурятия 5 Белгородская область 4 Калужская область 4 Республика Коми 4 Республика Ингушетия 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Республика Марий Эл 4 Республика Мордовия 4 Забайкальский край 4 Камчатский край 4 Хабаровский край 4 Курская область 3 Ярославская область 3 Республика Карелия 3 Республика Адыгея 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Приморский край 3 Ленинградская область 2 Республика Калмыкия 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Томская область 2 Амурская область 2 Сахалинская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 214 485 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 566 человек: Москва 2288 Санкт-Петербург 2022 Московская область 1276 Республика Башкортостан 608 Свердловская область 486 Нижегородская область 452 Республика Крым 417 Иркутская область 407 Ростовская область 367 Оренбургская область 361 Ставропольский край 357 Красноярский край 351 Воронежская область 342 Пермский край 338 Самарская область 338 Волгоградская область 337 Архангельская область 324 Псковская область 308 Липецкая область 300 Ульяновская область 297 Челябинская область 285 Хабаровский край 283 Астраханская область 278 Вологодская область 265 Рязанская область 259 Брянская область 246 Республика Карелия 239 Приморский край 232 Саратовская область 223 Тамбовская область 215 Белгородская область 213 Забайкальский край 208 Краснодарский край 207 Ханты-Мансийский автономный округ 207 Ярославская область 198 Тюменская область 192 Калужская область 191 Кемеровская область 175 Новгородская область 171 Костромская область 170 Орловская область 170 Калининградская область 169 Кировская область 163 Курская область 161 Республика Коми 160 Мурманская область 158 Амурская область 147 Курганская область 146 Ивановская область 144 Новосибирская область 144 Владимирская область 141 Удмуртская Республика 135 Тульская область 132 Севастополь 126 Республика Ингушетия 126 Ленинградская область 121 Республика Северная Осетия - Алания 121 Республика Марий Эл 120 Смоленская область 119 Республика Дагестан 119 Омская область 118 Республика Тыва 117 Ямало-Ненецкий автономный округ 102 Республика Чувашия 87 Чеченская Республика 76 Пензенская область 75 Республика Бурятия 75 Сахалинская область 72 Кабардино-Балкарская Республика 66 Алтайский край 61 Республика Мордовия 54 Республика Калмыкия 53 Республика Татарстан 50 Республика Адыгея 48 Томская область 47 Еврейская автономная область 41 Карачаево-Черкесская Республика 33 Тверская область 29 Ненецкий автономный округ 21 Республика Хакасия 19 Камчатский край 17 Магаданская область 17 Чукотский автономный округ 17 Республика Алтай 12 Республика Саха (Якутия) 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 819 796. Россияне назвали главные аргументы в пользу вакцинации против COVID-19