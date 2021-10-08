За сутки в России подтверждено 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 4595
2 Санкт-Петербург 2501
3 Московская область 1490
4 Самарская область 657
5 Нижегородская область 629
6 Республика Башкортостан 615
7 Воронежская область 609
8 Свердловская область 546
9 Пермский край 536
10 Ростовская область 523
11 Республика Крым 472
12 Красноярский край 405
13 Челябинская область 397
14 Иркутская область 390
15 Омская область 379
16 Волгоградская область 368
17 Оренбургская область 365
18 Ставропольский край 362
19 Саратовская область 348
20 Ульяновская область 345
21 Архангельская область 311
22 Хабаровский край 296
23 Удмуртская Республика 288
24 Алтайский край 285
25 Вологодская область 284
26 Брянская область 280
27 Пензенская область 275
28 Калининградская область 274
29 Тверская область 271
30 Республика Коми 268
31 Республика Карелия 262
32 Липецкая область 261
33 Тюменская область 260
34 Ленинградская область 255
35 Владимирская область 245
36 Курская область 241
37 Смоленская область 239
38 Республика Саха (Якутия) 238
39 Ярославская область 229
40 Белгородская область 228
41 Краснодарский край 223
42 Севастополь 213
43 Приморский край 212
44 Псковская область 209
45 Ивановская область 202
46 Ханты-Мансийский автономный округ 197
47 Астраханская область 194
48 Забайкальский край 189
49 Орловская область 188
50 Мурманская область 188
51 Новосибирская область 184
52 Кемеровская область 176
53 Новгородская область 167
54 Рязанская область 164
55 Кировская область 164
56 Курганская область 159
57 Тульская область 152
58 Калужская область 144
59 Костромская область 142
60 Тамбовская область 142
61 Республика Хакасия 138
62 Амурская область 125
63 Республика Дагестан 119
64 Республика Бурятия 111
65 Ямало-Ненецкий автономный округ 107
66 Томская область 103
67 Республика Чувашия 101
68 Республика Мордовия 93
69 Кабардино-Балкарская Республика 90
70 Республика Татарстан 86
71 Сахалинская область 75
72 Чеченская Республика 73
73 Республика Северная Осетия-Алания 71
74 Республика Ингушетия 67
75 Республика Марий Эл 66
76 Республика Калмыкия 58
77 Карачаево-Черкесская Республика 58
78 Республика Тыва 56
79 Республика Адыгея 50
80 Республика Алтай 40
81 Камчатский край 40
82 Еврейская автономная область 37
83 Магаданская область 18
84 Чукотский автономный округ 17
85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 717 356 случаев (+ 0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Магаданская область 0,16%
2. Республика Алтай 0,18%
3. Республика Калмыкия, Республика Бурятия 0,19%
Москва 71
Санкт-Петербург 61
Свердловская область 46
Нижегородская область 34
Ставропольский край 33
Краснодарский край 31
Пермский край 30
Пензенская область 27
Саратовская область 26
Челябинская область 26
Алтайский край 24
Волгоградская область 23
Республика Башкортостан 23
Оренбургская область 23
Красноярский край 22
Удмуртская Республика 21
Воронежская область 20
Самарская область 19
Омская область 16
Владимирская область 15
Ростовская область 15
Тюменская область 13
Республика Чувашия 12
Новосибирская область 12
Тульская область 11
Вологодская область 11
Иркутская область 11
Брянская область 10
Липецкая область 10
Рязанская область 10
Калининградская область 9
Мурманская область 9
Республика Крым 9
Астраханская область 9
Республика Хакасия 9
Ивановская область 8
Московская область 8
Республика Саха (Якутия) 8
Смоленская область 7
Тверская область 7
Республика Татарстан 7
Архангельская область 6
Севастополь 6
Ульяновская область 6
Костромская область 5
Тамбовская область 5
Псковская область 5
Республика Дагестан 5
Карачаево-Черкесская Республика 5
Чеченская Республика 5
Курганская область 5
Ханты-Мансийский автономный округ 5
Кемеровская область 5
Республика Бурятия 5
Белгородская область 4
Калужская область 4
Республика Коми 4
Республика Ингушетия 4
Кабардино-Балкарская Республика 4
Республика Марий Эл 4
Республика Мордовия 4
Забайкальский край 4
Камчатский край 4
Хабаровский край 4
Курская область 3
Ярославская область 3
Республика Карелия 3
Республика Адыгея 3
Ямало-Ненецкий автономный округ 3
Приморский край 3
Ленинградская область 2
Республика Калмыкия 2
Кировская область 2
Республика Алтай 2
Томская область 2
Амурская область 2
Сахалинская область 1
Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 214 485 человека.
Москва 2288
Санкт-Петербург 2022
Московская область 1276
Республика Башкортостан 608
Свердловская область 486
Нижегородская область 452
Республика Крым 417
Иркутская область 407
Ростовская область 367
Оренбургская область 361
Ставропольский край 357
Красноярский край 351
Воронежская область 342
Пермский край 338
Самарская область 338
Волгоградская область 337
Архангельская область 324
Псковская область 308
Липецкая область 300
Ульяновская область 297
Челябинская область 285
Хабаровский край 283
Астраханская область 278
Вологодская область 265
Рязанская область 259
Брянская область 246
Республика Карелия 239
Приморский край 232
Саратовская область 223
Тамбовская область 215
Белгородская область 213
Забайкальский край 208
Краснодарский край 207
Ханты-Мансийский автономный округ 207
Ярославская область 198
Тюменская область 192
Калужская область 191
Кемеровская область 175
Новгородская область 171
Костромская область 170
Орловская область 170
Калининградская область 169
Кировская область 163
Курская область 161
Республика Коми 160
Мурманская область 158
Амурская область 147
Курганская область 146
Ивановская область 144
Новосибирская область 144
Владимирская область 141
Удмуртская Республика 135
Тульская область 132
Севастополь 126
Республика Ингушетия 126
Ленинградская область 121
Республика Северная Осетия - Алания 121
Республика Марий Эл 120
Смоленская область 119
Республика Дагестан 119
Омская область 118
Республика Тыва 117
Ямало-Ненецкий автономный округ 102
Республика Чувашия 87
Чеченская Республика 76
Пензенская область 75
Республика Бурятия 75
Сахалинская область 72
Кабардино-Балкарская Республика 66
Алтайский край 61
Республика Мордовия 54
Республика Калмыкия 53
Республика Татарстан 50
Республика Адыгея 48
Томская область 47
Еврейская автономная область 41
Карачаево-Черкесская Республика 33
Тверская область 29
Ненецкий автономный округ 21
Республика Хакасия 19
Камчатский край 17
Магаданская область 17
Чукотский автономный округ 17
Республика Алтай 12
Республика Саха (Якутия) 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 819 796.