Два жителя Ижевска пойдут под суд за мошенничество с кредитами

В Ижевске в 77 фактах мошенничества обвинили двух местных жителей, обещавшим клиентам содействие в оформлении займов.

Как пояснили в МВД региона, обвиняемые учредили ООО, арендовали помещение в одном из офисных центров и распространили рекламу об оказании помощи в получении кредитов тех, кому банки уже отказали. Правда, чтобы претендовать на новый займ, людям предлагалось оплатить услуги посредников - заплатить за подбор финансовых учреждений, оформление документов у нотариуса и доставку их курьером. Однако после получения денег за такой сервис общение с клиентами прекращалось.

В полицию обратились 68 человек, аферисты заработали на них 580 тысяч рублей. Сегодня уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За такую схему мошенникам грозит тюремное заключение до пяти лет.

К слову, накануне полиция Удмуртии предупредила о массовом обзвоне аферистами стационарных домашних телефонов в Ижевске. Как считают в МВД, такой способ выбран с расчетом на то, что домашние телефоны, в основном, используют пенсионеры, которые и становятся жертвами обмана.

Злоумышленники вводят пожилых людей в заблуждение историями о попавших в аварии родных и просят перевести им деньги. При этом звонившие представляют сотрудниками правоохранительных органов или участниками ДТП.