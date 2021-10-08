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08.10.2021 14:09
Рубрика: Власть

Олег Мельниченко озвучил приоритетные проекты развития Пензенской области

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Приоритетные проекты, реализация которых окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Пензенской области, озвучил губернатор Олег Мельниченко на окружном совещании под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко с главами регионов ПФО. Оно состоялось в формате видеоконференцсвязи.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

В Пензенской области особое внимание уделят оздоровлению водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой.

- В 2021-2022 годах планируется разработать проектно-сметную документацию на 39 объектов очистки сточных вод. До 2024 года построить 23 и реконструировать девять очистных сооружений канализации. До 2030 года реконструировать очистные сооружения канализации в областном центре, а также Каменке, Никольске, Иссе и Мокшане, - пояснил Олег Мельниченко.

В настоящее время разрабатывается проект "Чистая вода Пензенской области", о необходимости которого шла речь во время рабочей встречи вновь избранного губернатора с президентом России.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Олег Мельниченко вступил в должность губернатора Пензенской области

Напомним, в этом году в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе введена в строй станция осветления и обезжелезивания воды в городе Кузнецке. На основании заявок органов местного самоуправления запланированы работы по капитальному ремонту и строительству объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Пензенской области за счет средств регионального бюджета более 200 миллионов рублей. В программу включены 163 объекта, среди них водонапорные башни, артезианские скважины и водопроводные сети. На сегодня подготовлены и направлены в адрес курирующих министерств заявки на участие в программе в следующем году. Благодаря ее реализации доступ к чистой питьевой воде получат порядка 80 тысяч жителей Пензенской области.

Среди приоритетных для региона проектов Олег Мельниченко назвал модернизацию и развитие областной онкологической службы.

- Необходимо строительство новых корпусов: лабораторно-диагностического и хирургического, а также центра, где будет проводиться современная диагностика онкологических заболеваний на основе позитронно-эмиссионной томографии. Это позволит своевременно выявлять и лечить онкологические проявления, избегая осложнений. Думаю, что это повысит качество оказания медпомощи и, конечно, отразится на уровне жизни наших людей, - уточнил Олег Мельниченко.

Ключевыми направлениями деятельности губернатор Пензенской области назвал создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа. По его словам, появление в непосредственной близости с областным центром особой экономической зоны промышленно-производственного типа сможет положительно сказаться на инвестиционном климате региона. В частности, создаст возможность для привлечения прямых инвестиций и развития новых отраслей.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Олег Мельниченко: Необходимы реальные изменения к лучшему

Особая экономическая зона - это многоконтурная промышленная территория общей площадью 475,5 гектаров, состоящая из двух участков. Они расположены в городе Пенза и Бессоновском районе. К концу 2024 года здесь планируется создать свыше 500 рабочих мест, не менее 10 предприятий-резидентов. Объем выпускаемой продукции превысит четыре миллиарда рублей. В результате реализации проекта к 2030 году будет создано не менее трех тысяч рабочих мест на 30-ти высокотехнологичных производствах с выпуском продукции свыше 20 миллиардов рублей в год.

Еще одним социально значимым проектом станет строительство транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава. Его реализация запланирована на 2022-2023 годы. Заявка Пензенской области на инфраструктурный кредит одобрена правительственной комиссией по региональному развитию в РФ. Стоимость проекта по полной перестройке транспортной системы Пензенской городской агломерации составит 6,4 миллиарда рубле, из них 50 процентов - это инфраструктурный кредит, остальное предоставит региону госкорпорация ВЭБ.РФ. На эти средства будут построены транспортно-пересадочные узлы, организованы парковки, установлены газовые заправочные комплексы, а также закупят автобусы на газомоторном топливе. Главная цель - сделать общественный транспорт по-настоящему удобным для жителей. Важно, что тариф в общественном транспорте снова станет регулируемым.

Компетентно

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области:

- Мы продолжим участвовать в федеральных проектах и программах, потому что проблемы есть и их надо решать. Сегодня я сообщил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко о наших планах по очистке Суры, обеспечению жителей качественной питьевой водой, развитию онкологической службы, о необходимости создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа и развитии транспортной инфраструктуры. Все это - задачи будущего, и надо использовать все возможности, чтобы решить их как можно быстрее.

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