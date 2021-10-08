Росалкогольрегулирование: В полномочия ведомства не входит контроль за производством метанола

В полномочия Росалкогольрегулирования не входит контроль и надзор за производством и оборотом метанола, напомнили "РГ" в ведомстве.

Вместе с тем в Росалкогольрегулировании подчеркнули, что потребление нелегальной алкогольной продукции несет реальную угрозу жизни и здоровью.

"Производители нелегального алкоголя никогда не контролируют качество сырья и готовой продукции. При изготовлении таких напитков могут использоваться опасные ядовитые вещества. Даже небольшое их количество при попадании в организм может вызвать сильнейшее отравление или даже смерть", - рассказали в ведомстве.

Там также обратили внимание на то, что легальный алкоголь никогда не продается в палатках, ларьках, с рук и в интернете. Легальный алкоголь никогда не разливается в пластиковые канистры и не продается в таре без маркировки федеральными специальными марками.

Проверить легальность магазина и продаваемого алкоголя перед его приобретением потребитель всегда может при помощи бесплатного мобильного приложения Антиконтрафакт Алко, уточнили в ведомстве.

Последний случай массового отравления контрафактным алкоголем произошел на днях в Оренбургской области. По последним данным региональных властей, пострадало 33 человека, 17 человек погибли. В крови у всех обнаружен чистый метанол. Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).