Самарцев будут оповещать колокольным звоном в случае ЧС

В случае чрезвычайной ситуации самарцев будут оповещать колокольным звоном. Соответствующее соглашение власти города заключили с местной епархией. Согласно ему в случае любых ЧС к информированию граждан подключатся звонницы всех православных церквей.

- Это, конечно, не единственный способ, каким население предупреждают об опасности. В таких ситуациях используются SMS-уведомления, прерывание теле- и радиоэфиров, активирование систем городского оповещения, - рассказал заместитель руководителя Управления гражданской защиты администрации Самары Евгений Вдовин. - В городе регулярно проводятся проверки системы оповещения о ЧС. Последняя, прошедшая два дня назад, показала, что все оборудование в полном порядке.

И все же колокольный звон в век цифровых технологий большинство самарцев не сочли избыточным. Он будет к месту в случае массовых бедствий, даже если в городе отключат электричество. Кстати, церквей становится все больше, а, значит, звон колоколов услышит любой горожанин.

- Это очень давняя традиция, - прокомментировал ситуацию учитель истории Сергей Абдалин. - В России "бить во все колокола", то есть подавать тревожный сигнал, собирая народ, было принято еще с конца 17 века. "Били набат" во время пожаров и метелей. Но, дай Бог, чтобы делать этого не пришлось. Пусть колокольный звон зовет людей только на праздники.

В ходе учебной проверки системы массового оповещения населения о ЧС в городе "воют" только уличные сирены. Храмовых звонарей от их привычных дел не отвлекают. Звонницы придут на помощь только в случае реальной угрозы населению. В унисон с ними появится и бегущая строка на табло в общественном транспорте.