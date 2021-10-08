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08.10.2021 21:31
Рубрика: Власть

В Мордовии введут QR-коды и обязательную вакцинацию

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

С 15 октября в Мордовии посетить кафе и рестораны, объекты сферы услуг, а также спорта и культуры можно будет лишь при наличии QR-кода либо сертификата о вакцинации от коронавируса - действовать он будет не более года. Также пропуском может служить QR-код, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 не более полугода назад.

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
Жителям Удмуртии разъяснили правила обязательной вакцинации от COVID-19

Такое решение было принято на состоявшемся в пятницу заседании республиканского оперштаба. Действовать эти ограничения будут только для взрослого населения. Кроме того, на следующей неделе региональный Роспотребнадзор определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация.

Как сообщили в оперштабе, поводом для экстраординарных мер стала сложная ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 в регионе: превышены пиковые значения ноября-декабря прошлого года.

Сегодня в ковидных госпиталях находятся 2 400 пациентов: на 400 больше, чем неделю назад.

- Для их лечения задействовано 17 медицинских учреждений, свободный коечный фонд составляет всего 9 процентов, - констатировала вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова.

А глава республиканского минздрава Олег Маркин отметил, что развернуто 2700 инфекционных коек. Это беспрецедентная для региона цифра, резерва уже практически нет.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 48 млн россиян

По словам председателя правительства РМ Владимира Сидорова, сейчас в больницах Мордовии лежат под кислородом 1500 человек.

При этом до сих пор в некоторых отраслях темпы вакцинации очень низкие.

Особую тревогу вызывает рост заболеваемости среди детей. Дистанционное обучение введено уже в 11 школах республики. Наряду с коронавирусом, растет статистика ОРВИ. Кроме того, имеется один официально зарегистрированный случай гриппа.

Всего за период пандемии в республике зафиксировано 28816 случаев коронавируса. 24617 человек выздоровели, 588 человек умерли от COVID-19 как основной причины.

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