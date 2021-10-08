В Оренбуржье задержали продавцов суррогата, от которого умерли 14 человек

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в изготовлении и сбыте контрафактного алкоголя. За последние трое суток в регионе от суррогата скончались 14 человек.

Как сообщило УМВД по Оренбургской области, в полицию доставлены трое мужчин и женщина. Предварительно установлено, что житель Орска в хозпостройке своего частного дома изготавливал суррогатный алкоголь, который затем через сбытчиков - двух мужчин и женщину - реализовывался в торговых точках.

При обыске обнаружены и изъяты несколько сотен литров спиртосодержащей жидкости, стеклянные и пластиковые бутылки, крышки и наклейки. Суррогат направлен на исследование в ЭКЦ УМВД по региону.

По информации Telegram-канала правительства области, в регионе медики продолжают фиксировать случаи отравлений суррогатами алкоголя.

На данный момент известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли. Остальные находятся в стационарах. Факты отравлений метанолом зафиксированы в трех районах: Яненском, Домбаровском и Адамовском.

Медики на востоке области собирают списки всех, кто вчера мог употреблять алкоголь вместе с погибшими.

- Обращаюсь ко всем жителям региона - воздержитесь от покупки алкоголя, - призвал губернатор Оренбуржья Денис Паслер. - Сейчас проводятся массовые проверки точек продаж, чтобы выявить контрафакт, и до результатов проверок употребление алкоголя опасно для жизни.

Напомним, что в регионе возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).