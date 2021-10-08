В Перми осуждены члены преступной группы, обналичившей 5 млрд рублей

Суд признал виновными участников преступной группы в совершении преступлений, предусмотренных частью 2, статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием и судом было установлено, что злоумышленники, объединившись в организованную преступную группу посредством использования фирм "однодневок" и индивидуальных предпринимателей, совершили несколько незаконных финансовых операций на сумму свыше пяти миллиардов рублей. При этом они извлекли доход на сумму не менее 170 миллионов рублей.

В частности, члены организованной группы за вознаграждение создавали условия предпринимателям для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики, что позволило им уклониться от уплаты налогов и извлечь для себя материальную выгоду.

Суд приговорил организатора преступной группы к шести годам лишения свобод, а его соучастникам к срокам лишения свободы от трех до четырех лет.