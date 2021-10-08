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08.10.2021 11:32
Рубрика: Власть

В Самарской области на выпуск Карты жителя подано более 4000 заявок

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Основной объем обращений самарцев на выпуск карта пришелся на начало-середину сентября, когда начала действовать скидка при оплате проезда в городском общественном транспорте. В начале октября к выпуску Карты жителя Самарской области присоединился банк "Солидарность", с июня ее выпуск наладил и банк ВТБ.
Изготовление и использование карты бесплатно для жителей региона. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Изготовление и использование карты бесплатно для жителей региона. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Проект "Карта жителя Самарской области", реализованный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, всецело отвечает принципам национального проекта "Цифровая экономика".

- Давайте объединим усилия на благо всех жителей региона и выпустим совместную, единую Самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества есть. Органам власти это даст возможность информировать людей о тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне, чтобы через мобильное приложение, по этой карточке человек мог бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие, - сказал глава региона.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Карта жителя Самарской области функционирует как банковская карта с транспортным приложением и дает возможность получать скидки и бонусы в магазинах-партнерах, а также оформлять на нее все выплаты социального характера, переводить зачисление пенсии, стипендии, и заработной платы.

- Первые обладатели Карты жителя Самарской области уже смогли оценить все ее преимущества, например, получить услуги и скидки от партнеров проекта. Любой житель нашего региона может получить карту, которая станет единым ключом к различным сервисам, связанным с транспортной инфраструктурой, социальным обеспечением и медицинским обслуживанием. Сегодня в проекте участвуют уже около 30 партнеров, предоставляющие скидки, бонусы и кэшбеки, - отметил заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

С 1 сентября по 31 декабря в городском общественном транспорте Самары, Тольятти, Жигулевска и Сызрани при оплате картой жителя Самарской области пользователь получает скидку на каждую поездку в размере 8 рублей.

- С момента старта акции на транспорте мы еженедельно оформляем более 500 заявок на выпуск карты жителя, и эта цифра продолжает расти. Нам также важно, чтобы картой можно было выгодно расплачиваться не только за поездки, но и в продуктовых магазинах, на которые приходится основная часть повседневных трат. И уже в скором времени с одним их крупных федеральных ритейлеров мы запустим акцию с повышенным кэшбеком за покупки, - комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

- Одна из приоритетных задач проекта - обеспечить жителям региона удобство получения Карты жителя. Мы также стремимся сделать карту, которая, выпускается на базе платежной системы "Мир", максимально выгодной. Так, самарцам доступны все предложения нашей программы лояльности, а также региональные скидки и акции. Уверена, клиенты ВТБ и банка "Солидарность" оценят все преимущества, а также удобство получения Карты жителя Самарской области, - прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.
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Для получения карты необходимо обратиться в любой региональный офис ВТБ или банка "Солидарность", предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ее изготовление и использование бесплатно для жителей региона.

Помимо самой карты также был разработан и запущен Интернет-портал http://card.samregion.ru, который дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. Также доступно мобильное приложение, скачать которое можно в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS). Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта "Карта жителя Самарской области" можно узнавать и в Инстаграм-аккаунте: @card.samregion.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется Департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО "Национальная система платежных карт", являющимся оператором платежной системы "Мир".

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