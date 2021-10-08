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Рубрика: Власть

В Удмуртии помогут отраслям, пострадавшим из-за ограничений по COVID-19

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Удмуртии помогут предприятиям и предпринимателям, работа которых уже приостановлена, будет запрещена или изменится в ближайшее время из-за введения коронавирусных ограничений. Пакет мер подготовлен, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Регионы ужесточат ограничения из-за коронавируса

Новые меры поддержки разделены на три условные группы - субсидии, льготные кредиты и снижение налоговых ставок, и распространяются на предприятия, зарегистрированные в Удмуртской Республике, для которых пострадавший вид деятельности - основной, пояснил первый заместитель главы правительства региона Константин Сунцов.

Например, кинотеатрам, кинозалам, детским игровым комнатам и развлекательным центрам с ноября компенсируют 100% месячной арендной платы и коммунальные платежи. Детские заведения будут иметь право и на льготный займ по 0,1 % годовых на сумму до 500 тысяч рублей. Кредиты под 1% достанутся кинотеатрам, а еще предприятиям общепита, которым ограничили число посетителей и запретили работать ночью. Распределением денег уже с понедельника 11 октября займется Удмуртский фонд развития предпринимательства. Средства можно будет потратить на зарплату, налоги, аренду и коммуналку.

Кроме того, для кафе, ресторанов, театров и спортивных комплексов в Удмуртии будет действовать льготная налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН), говорится в сообщении. Причем не исключено, что размер ставки тоже будет снижен.

Накануне в Удмуртии возобновила работу "горячая линия" для предпринимателей: +7(3412) 22-00-00. Звонки принимаются по будням, с 8.30 до 18.00. Специалисты будут отвечать на вопросы, связанные с ограничениями и поддержкой бизнеса во время пандемии.

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