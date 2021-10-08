Врач назвал причины быстрого распространения COVID-19

Напряженная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции сохраняется в Самарской области. Ежедневно фиксируется более 600 новых случаев заболевания. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о причинах быстрого распространения вируса.

- Произошла мутация вируса, которая привела к его ускоренному обороту в природе. Из-за сокращения инкубационного периода он в три раза быстрее стал заражать население. Кроме того, у большего числа людей стали проявляться манифестные формы инфекции. Если в первую и вторую волну мы регистрировали до 30-40% бессимптомных форм заболевания, то сейчас бессимптомных форм осталось только 10-12%. Большая же часть пациентов - это люди с яркими признаками заболевания. Болеют все категории населения, больше стали болеть дети.

В свою очередь глава оперштаба по коронавирусу в регионе, врач Николай Ренц отметил, что у детей наблюдаются тяжёлые и необычные пневмонии с осложнениями, которые трудно поддаются лечению. Сложность еще в том, что не все препараты от коронавируса можно применять при лечении детей.

Медики также говорят, что причина высокого распространения коронавируса в том, что люди перестали носить маски, не соблюдают социальную дистанцию, не уходят на самоизоляцию при положительном тесте на COVID-19.

Напомним, самарских школьников с шестого по десятый классы на две недели перевели на дистанционное обучение. Власти пообещали, что все семьи, в которых дети не имеют возможности учиться дистанционно, будут обеспечены ноутбуками.

Кроме того, сейчас в регионе культурные мероприятия, театры, цирк, бассейны и фитнес-центры могут посещать только привитые или переболевшие недавно коронавирусом люди, у которых