Жителям Удмуртии разъяснили правила обязательной вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор Удмуртии разъяснил правила обязательной вакцинации от коронавируса в республике. На сайте ведомства появились ответы на самые распространенные вопросы работодателей. В пресс-релизе говорится, что именно предприятие должно организовать прививочный процесс. При этом руководителям рекомендуется предоставлять сотруднику оплачиваемый выходной.

Главное требование - в коллективах должны быть вакцинированы не менее 80 процентов персонала. В оставшиеся 20 могут входить те, кто имеют противопоказания, женщины в декрете, сотрудники на больничном, в отпуске, на учебе или в заграничной командировке.

Отказаться от прививки работник может только имея справку о медотводе от врача. При этом в ведомстве напомнили, что наличие антител противопоказанием не считается.

Контролировать, как предприятия региона исполняют постановление Главного санитарного врача будут представители Роспотребнадзора во время проверок, в том числе внеплановых. За нарушения предусмотрены штрафы - согласно статье 6.3 КоАП это может быть и денежное наказание работников и руководителя, и приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.

Постановление о введении в Удмуртии обязательной вакцинации от коронавируса было опубликовано 6 октября 2021 года. В документе перечислены те, кого без прививки могут отстранить от работы или перевести на дистанционный режим. Среди них, кроме медиков и учителей, муниципальные и государственные служащие, таксисты, работники социальных и коммунальных служб, промышленных предприятий, курьеры, парикмахеры, продавцы.

Минздрав региона уже объявил, что готов принимать от организаций республики коллективные заявки на вакцинацию от СOVID-19.