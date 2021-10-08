Жителям Ульяновской области наполнили социальный погребок

Более 22 тысяч жителей Ульяновской области получили социальную помощь в рамках благотворительной акции "Наполни социальный погребок"

Пожилым людям, гражданам с ограниченными возможностями здоровья и оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказана разного вида помощь в подготовке к зимнему периоду. Акция проводится ежегодно с 2006 года.

- В этом году 22299 жителям региона была оказана адресная помощь. Традиционно это наведение порядка на придомовых территориях, заготовка дров, уборка урожая, предоставление продуктов питания, одежды, обуви и других предметов первой необходимости. Особое внимание уделялось ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. Продуктовые наборы получили свыше 12 тысяч человек, одежда и обувь потребовались почти 2,2 тысячам граждан, 3,7 тысячи человек получили материальную поддержку, - рассказала и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева.

Гражданам оказывалась адресная помощь за счет областного, муниципальных бюджетов, средств благотворителей и предпринимателей. Услуги предоставлены на общую сумму около 22 миллионов рублей.