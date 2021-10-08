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08.10.2021 15:07
Рубрика: Власть

Жителям Ульяновской области наполнили социальный погребок

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Более 22 тысяч жителей Ульяновской области получили социальную помощь в рамках благотворительной акции "Наполни социальный погребок"
Фото: Пресс-служба Ульяновской городской думы Фото: Пресс-служба Ульяновской городской думы
Фото: Пресс-служба Ульяновской городской думы

Пожилым людям, гражданам с ограниченными возможностями здоровья и оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказана разного вида помощь в подготовке к зимнему периоду. Акция проводится ежегодно с 2006 года.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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- В этом году 22299 жителям региона была оказана адресная помощь. Традиционно это наведение порядка на придомовых территориях, заготовка дров, уборка урожая, предоставление продуктов питания, одежды, обуви и других предметов первой необходимости. Особое внимание уделялось ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. Продуктовые наборы получили свыше 12 тысяч человек, одежда и обувь потребовались почти 2,2 тысячам граждан, 3,7 тысячи человек получили материальную поддержку, - рассказала и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева.

Гражданам оказывалась адресная помощь за счет областного, муниципальных бюджетов, средств благотворителей и предпринимателей. Услуги предоставлены на общую сумму около 22 миллионов рублей.

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