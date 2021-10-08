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08.10.2021 08:57
Рубрика: Власть

Новосибирская область стала центром проведения чемпионата "Навыки мудрых"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области работает центр управления соревнованиями (ЦУС) IV национальным чемпионатом "Навыки мудрых". Состязания проходят по стандартам "Ворлдскиллс" для специалистов в возрасте 50 лет и старше.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Эксперты финала чемпионата из Новосибирской области в режиме реального времени контролируют проведение соревнований в 63 субъектах страны по 28 компетенциям. Участие в них принимают более 300 конкурсантов.

Фото: Татьяна Кравченко
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Губернатор региона Андрей Травников отметил, что проведение чемпионата - это почетная и ответственная задача для области. Чемпионат позволяет презентовать лучшие практики по работе с населением предпенсионного возраста и 50+, сделать их доступными для каждого, кто готов пройти профессиональную переподготовку. С каждым годом увеличивается количество участников, которые демонстрируют не только свои навыки по десяткам компетенций, но и желание делиться опытом, стремление к постоянному обучению.

Министр образования области Сергей Федорчук вместе с генеральным директором АНО "Агентство развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия") Робертом Уразовым ознакомились с работой ЦУС.

Роберт Уразов подчеркнул, что "Ворлдскиллс" - эффективный инструмент повышения уровня занятости молодежи, которым могут воспользоваться и люди старшего возраста.

- Всего несколько лет назад считалось, что чемпионаты профмастерства актуальны только для молодых специалистов. Нам удалось сломать этот стереотип, и мы убедились, что "Навыки мудрых" востребованы в стране. Мы продолжим прикладывать усилия к тому, чтобы формировать у россиян (и сотрудников, и работодателей) тренд, что поддерживать профессиональную форму на протяжении всей жизни - это новая норма, актуальная реальность, - отметил Роберт Уразов.

Справка "РГ"

ЦУС IV национального чемпионата "Навыки мудрых" организован на базе дворца спорта Новосибирского государственного технического университета. Соглашение о создании ЦУС чемпионата, организации соревновательной части, разработке деловой программы, инфраструктурному обеспечению мероприятия и других вопросах подготовки к проведению чемпионата было подписано 29 июля 2021 года между правительством Новосибирской области и АНО "Агентство развития профессионального мастерства".

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