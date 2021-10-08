Посетители детского центра в Красноярске получили ожоги

Следователи начали проверку информации об ожогах, полученных жителями Красноярска в одном из детских развлекательных центров. Речь идет о преступлении, предусмотренном статьей Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным правоохранителей, компания из 15 человек отдыхала в одном из развлекательных центров краевой столицы. Позже красноярцы обратились в медицинские учреждения с жалобами на жжение в глазах и покраснение кожи.

Ожоги лица и роговицы получены, вероятно, от бактерицидного облучателя. По словам одной из пострадавших, в игровой комнате центра была установлена кварцевая лампа, уточняет пресс-служба регионального управления МВД. Врачи выставили диагноз: электроофтальмия.