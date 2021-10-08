Школьников Железногорска перевели на удаленку из-за массового отравления

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг в школьной столовой в Красноярске. Основанием стала проверка, проведенная после публикаций СМИ об отравлении десятков учеников, сообщил сегодня главк СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Расследование взял на контроль глава федерального ведомства Александр Бастрыкин.

По информации правоохранительных органов, 6-7 октября в больницы Красноярска обратились шесть учащихся разных классов школы № 56, посещавших столовую учебного учреждения. Обследование выявило признаки кишечной инфекции. Один ребенок помещен в инфекционное отделение медучреждения. Сыщики устанавливают обстоятельства и причины заболевания детей.

Специалисты Роспотребнадзора, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" взяли на пищеблоке школы пробы для лабораторного исследования.

В прокуратуре Красноярского края рассказали: 30 школьников с признаками отравления осмотрены медиками по месту жительства. Диагнозы пока не выставлены.

В надзорном ведомстве добавили, что еще одна проверка организована в связи с ЧП в школе № 100 Железногорска. Сегодня на занятия не пришли 46 учащихся начальных классов. Дети жалуются на тошноту, отмечены и другие симптомы заболевания. В больницы обратились девять учеников, трое госпитализированы, остальным школьникам назначено амбулаторное лечение, хотя окончательные диагнозы не установлены, уточняет прокуратура края.

В столовой образовательного учреждения отобраны пробы для исследования.

По приказу директора школы учащиеся начальных классов переведены на дистанционное обучение.