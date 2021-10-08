В Алтайском крае более 1800 семей оформили льготную ипотеку

- По поручению президента с 23 августа текущего года программа ипотечного кредитования с пониженной ставкой для семей с детьми была продлена до 31 декабря 2023 года и существенно расширена, - напомнила Наталья Оськина. - Льготный кредит до шести процентов годовых на покупку жилья или строительство частного дома теперь могут получить семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство. За три с половиной года реализации программы "Семейная ипотека" в Алтайском крае ей воспользовались уже более чем 1800 семей. И число участников постоянно растет. Если в 2018 году ипотеку оформили 80 семей, то в 2019 году - 554, а в 2020 - 754 семьи. А за семь месяцев текущего года участниками программы уже стали 413 семей Алтайского края.

Напомним, что программа "Семейная ипотека" стартовала в 2018 году и за это время условия льготного кредитования с пониженной процентной ставкой существенно изменились с тем, чтобы сделать ипотеку более доступной для семей с детьми. В частности, действие льготных процентов, которое изначально распространялось на три, пять или восемь лет, в 2019 году было продлено на весь срок ипотечного кредитования. В 2020 году снижен с 20 до 15 процентов размер первоначального взноса, а в этом году в программу включены семьи с одним ребенком.

Большим плюсом многие участники программы считают то, что по программе "Семейная ипотека" можно рефинансировать уже действующую ипотеку, чтобы снизить проценты и ежемесячный платеж. Так, поступили Евгения и Натальи Кудрявцевы из Барнаула, которые в начале этого года заехали с двумя дочками в новенькую трехкомнатную квартиру. Семья приобрела жилье побольше еще до рождения второй дочери, а когда родилась младшенькая - переоформили ипотеку уже на льготных условиях.

- После рождения второй дочки я решила узнать, можно ли стать участником программы, уже имея ипотеку, чтобы снизить процент по действующему кредитному договору, который на тот момент был 9,3 процента годовых, - рассказала Наталья Кудрявцева. - Оказалось, можно. Мы переоформили документы на льготные шесть процентов, благодаря чему у нас существенно снизились ежемесячные платежи. Вместо 13700 рублей теперь платим меньше десяти тысяч в месяц. Для нашей семьи это хорошее подспорье.

Еще одной барнаульской семье - Дятьевых благодаря участию в программе "Семейная ипотека" удалось снизить ежемесячные платежи почти вдвое. Дмитрий и Оксана Дятьевы также еще до рождения второго ребенка взяли в ипотеку трехкомнатную квартиру в новостройке под 8,9 процента годовых. А когда в семье кроме дочки появился еще и сын, они погасили часть долга материнским капиталом, а потом переоформили ипотеку под льготный процент. В результате смогли уменьшить ежемесячный платеж с 18 до 10 тысяч рублей.

Но не только семьи с одним и двумя детьми могут воспользоваться государственной поддержкой при приобретении жилья в ипотеку. С 2019 года действует специальная ипотечная программа и для многодетных семей, благодаря которой, они могут частично или полностью погасить уже имеющийся ипотечный заем. Семьи, у которых после 1 января 2019 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок, имеют право оформить единовременную денежную выплату в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. Если остаток долга меньше 450 тысяч рублей, оставшаяся часть выплаты может пойти на погашение процентов.

Кроме того, на федеральном уровне утверждены поправки в законодательство, которое расширяет возможности одной из самых востребованных мер социальной поддержки - льгот по ипотеке для семей с тремя и более детьми. Теперь многодетные родители могут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

Справка "РГ"

Основные условия участия в ипотечных программах с государственной поддержкой:

* Рождение первого, второго ребенка после 1 января 2018 года или третьего и последующего после 1 января 2019 года;

* Приобретение квартиры или дома с участком на первичном рынке. Допускается покупка жилья по договору долевого участия;

* Первоначальный взнос при оформлении ипотеки не менее 15 процентов от стоимости жилья.

Более подробную информацию об участии в программе "Семейная ипотека" можно получить на портале gosuslugi.ru.