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08.10.2021 10:43
Рубрика: Власть

В Новосибирской области открыли производство российских серверов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Свыше 30 тысяч современнейших серверов отечественного производства будут ежегодно выпускать на новосибирском заводе "Лампирис". Здесь компания Sitronics Group открыла новую производственную линию, в запуске которой принял участие заместитель губернатора региона Сергей Семка.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Вице-губернатор отметил, что в регионе сформирован крупнейший IT-кластер на базе известных научных школ Академгородка, высока концентрация высокопрофессиональных специалистов.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Запуск нового высокотехнологичного производства серверов Sitronics - это новые рабочие места для выпускников инженерно-технических вузов кластера и увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет, - подчеркнул Сергей Семка.

Президент компании Николай Пожидаев сообщил, что общий объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. По его словам, новый отечественный продукт будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны.

В пресс-службе областного правительства отметили, что в рамках национальных целей развития России - в контексте цифровой трансформации - в Новосибирской области ведется масштабная работа по импортозамещению и производству высокотехнологичной продукции, в том числе серверного оборудования. Это работа находится на особом контроле регионального правительства. Данная задача также соотносится с национальной программой "Цифровая экономика РФ".

Справка "РГ"

На заводе организована работа конструкторов и весь процесс разработки, что позволило оперативно запустить производство. Площадь и оснащенность предприятия позволят выпускать более 30 тысяч серверов в год. Для выпуска первой линейки серверов была выбрана х86 архитектура.

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