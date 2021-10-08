Российские ученые разработали биоискусственную печень

У больных, страдающих необратимой печеночной недостаточностью, может появиться новая возможность для лечения. В Северо-Восточном федеральном университете (Якутия) сделали важный шаг к созданию искусственной печени.

О лабораторном прототипе биоискусственной вспомогательной печени - разработке системы экстракорпоральной очистки и обогащения крови - рассказал заведующий лабораторией клеточных технологий и регенеративной медицины вуза Иван Троянов. Он принял участие в форуме OpenBio-2021, который проходит в новосибирском наукограде Кольцово.

По словам ученого, к настоящему времени в разработке экспериментально достигнуты оптимальные и максимально эффективные параметры. После достижения стабилизации системы можно будет перейти к доклиническим исследованиям.

- В настоящее время проект находится на стадии НИОКТР, разрабатывается лабораторный функциональный образец, - приводит слова ученого "Интерфакс".

Предложенная университетом технология основывается на непрямом взаимодействии плазмы крови с культивированными в лаборатории гепатоцитами (клетки печени). Такое взаимодействие происходит в сети полупроницаемых мембран.

Как отметил Иван Троянов, разработка предназначена для помощи пациентам, которым показана трансплантация печени.

Справка "РГ"

В новосибирском наукограде Кольцово 5-8 октября проходит восьмой отраслевой комплекс мероприятий OpenBio, основные вопросы которого - выявление новых вирусных угроз, новейшие разработки, перспективы борьбы с пандемией, вызванной SARS-COV-2. В работе форума офлайн и онлайн принимают участие представители 15 стран мира, в научной конференции молодых ученых - представители 10 стран, 42 регионов России. Заслушано свыше 120 докладов.