Российские ученые разработали биоискусственную печень

Новости

Клишас: Сенаторы проконтролируют расследование ситуации с пытками в колониях 14:14
Объем биржевой торговли древесиной вырастет в 3-4 раза 14:00
В ЦБ заинтересовались нелегальными переводами с карты на карту 13:58
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России ухудшается 13:57
Военные атташе НАТО не приглашались на учения "Запад-2021" 13:53
В Минздраве рассказали об особенностях реабилитации для пожилых после COVID 13:41
В Москве произошло массовое отравление мигрантов 13:40
Синоптики предупредили о морозах на европейской территории России 13:33
Правительство Осетии возглавил полпред президента в республике Джанаев 13:29
Песков назвал принцип отношений России с Брюсселем 13:22
Следственный комитет высказал мнение о наказании педофилов-рецидивистов 13:21
Песков назвал подонками избивших молодого человека в метро 13:06
Песков оценил шансы на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом 12:54
Песков: Путин провел день рождения с телефонной трубкой в руке 12:54
Песков поздравил Муратова с Нобелевской премией мира 12:53
Фото животных из Московского зоопарка вышли в финал международного конкурса 12:50
41-летний директор Лены Катиной из "Тату" Шампоров найден мертвым 12:46
На российско-казахстанской границе модернизируют пять пунктов пропуска 12:39
Лавров: Доверие между Россией и ЕС подорвано, отношения деградируют 12:38
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против РФ из-за ситуации с газом 12:32
Суд прекратил дело о сбитом на электросамокате ребенке в Сочи 12:29
Новым спикером Верховной рады Украины избран Руслан Стефанчук 12:18
В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 17 12:05
Станет ли итальянский город Турин столицей "Евровидения"-2022 12:02
В Батуми обрушился жилой дом, есть пострадавшие 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 14:01
Рубрика: Общество

Российские ученые разработали биоискусственную печень

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

У больных, страдающих необратимой печеночной недостаточностью, может появиться новая возможность для лечения. В Северо-Восточном федеральном университете (Якутия) сделали важный шаг к созданию искусственной печени.

Фото: instagram.com/kkb_smp
В Кузбассе пациенту пересадили печень с главным магистральным сосудом

О лабораторном прототипе биоискусственной вспомогательной печени - разработке системы экстракорпоральной очистки и обогащения крови - рассказал заведующий лабораторией клеточных технологий и регенеративной медицины вуза Иван Троянов. Он принял участие в форуме OpenBio-2021, который проходит в новосибирском наукограде Кольцово.

По словам ученого, к настоящему времени в разработке экспериментально достигнуты оптимальные и максимально эффективные параметры. После достижения стабилизации системы можно будет перейти к доклиническим исследованиям.

- В настоящее время проект находится на стадии НИОКТР, разрабатывается лабораторный функциональный образец, - приводит слова ученого "Интерфакс".

Предложенная университетом технология основывается на непрямом взаимодействии плазмы крови с культивированными в лаборатории гепатоцитами (клетки печени). Такое взаимодействие происходит в сети полупроницаемых мембран.

Как отметил Иван Троянов, разработка предназначена для помощи пациентам, которым показана трансплантация печени.

Справка "РГ"

В новосибирском наукограде Кольцово 5-8 октября проходит восьмой отраслевой комплекс мероприятий OpenBio, основные вопросы которого - выявление новых вирусных угроз, новейшие разработки, перспективы борьбы с пандемией, вызванной SARS-COV-2. В работе форума офлайн и онлайн принимают участие представители 15 стран мира, в научной конференции молодых ученых - представители 10 стран, 42 регионов России. Заслушано свыше 120 докладов.

Сибирские ученые рассчитали алгоритм для прогнозирования бесплодия
В регионах Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Новосибирская область Новосибирск ДФО Якутия Якутск Северо-Восточный федеральный университет

Главное сегодня

Песков оценил шансы на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против РФ из-за ситуации с газом
МИД КНР призвал США опубликовать детали инцидента с атомной подлодкой
Кабмин РФ разрешил поднять стоимость капремонта в жилых домах
За сутки в России подтверждено 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"