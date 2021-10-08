В Туве восемь человек пострадали при столкновении автомобиля с лошадью

Дорожная авария произошла накануне на 274 километре автодороги Р-257 "Енисей" в Республике Тыва. Погибли два человека, сообщил региональный главк МВД.

По данным полиции, водитель из Кызыла, управляя "Toyota Estima", допустил наезд на лошадь, которая неожиданно для автомобилиста выбежала на проезжую часть. В результате столкновения травмы получили восемь человек, находившихся в иномарке. Двое из них скончались, остальные доставлены в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.